Pitigliano, la Provincia ha portato a termine i lavori del ponte sul Meleta

Grosseto: È terminato l’intervento avviato dalla Provincia di Grosseto, a Pitigliano, per la manutenzione straordinaria del Ponte sul torrente Meleta. Con un investimento di circa 80mila euro, coperti da fondi regionali, è stato messo in sicurezza il passaggio delle auto su quel tratto della strada regionale 74 maremmana, particolarmente usurato, che si trova a ridosso del centro abitato di Pitigliano. I lavori hanno consentito di migliorare le condizioni generali della strada e del ponte.







“Siamo molto soddisfatti del risultato finale, – commenta Alessio Celata, assessore del Comune di Pitigliano - la Provincia è andata a risolvere due problematiche: l’usura del piano viario, che è stato completamente rifatto, e la folta vegetazione sotto al ponte, che è stata ripulita. Questo ha consentito di controllare bene lo stato di salute dell’infrastruttura, e fortunatamente non sono state rilevate criticità. È un lavoro davvero ben riuscito, un intervento che auspicavamo da tempo, senza dubbio strategico per tutta la viabilità locale.”

“Abbiamo posto massima attenzione al rispetto dei tempi di esecuzione dell’opera – sottolinea il presidente della Provincia, Francesco Limatola – al fine di arrecare il minor disagio possibile ai cittadini durante le varie fasi dell’intervento, e ci siamo riusciti, stando come previsto entro i 90 giorni. È stato un lavoro enorme, soprattutto per staccare e rimuovere tutto il vecchio asfalto. Attraverso le operazioni di fresatura la strada è stata riportata alla quota di origine prima di procedere con la nuova bitumatura, in modo da garantire una tenuta e una durata maggiore. A questo punto per completare l’intervento manca solo la segnaletica orizzontale che non è stato possibile realizzare a causa del maltempo. Appena le condizioni meteo lo permetteranno si procederà con le strisce bianche e la chiusura definitiva del cantiere.”