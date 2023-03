Pitigliano, il Comune punta sull’efficientamento energetico

Ottenuti ulteriori 103mila euro per la scuola primaria



Pitigliano: Superano il milione di euro gli investimenti del Comune di Pitigliano sull’efficientamento energetico negli ultimi tre anni: solo nei primi mesi del 2023, ottenuti 860mila euro a fondo perduto. Unico comune della provincia ad aver presentato 5 progetti che sono stati tutti accolti e finanziati.

Il Comune di Pitigliano punta sull’efficientamento energetico degli edifici pubblici. Ottenuti ulteriori 103mila euro a fondo perduto con la partecipazione al bando “CSE 2022 Comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica”, pubblicato dal Mite, Ministero per la transizione ecologica.

Su quel bando a Pitigliano sono già stati assegnati, nei primi mesi del 2023, 759mila euro che saranno impiegati per il miglioramento energetico di quattro edifici pubblici: la scuola dell’infanzia, con una nuova illuminazione a led, la sostituzione degli infissi, la schermatura solare e la caldaia a condensazione; la scuola media con l’installazione dell’impianto fotovoltaico, nuovi infissi e la schermatura solare; gli spogliatoi del campo sportivo, con un impianto fotovoltaico e un impianto solare termico, nuove luci a led e nuovi infissi; e il Palazzo comunale con la sostituzione degli infissi, l’acquisto della caldaia a condensazione e le schermature solari.

Questo ulteriore finanziamento di 103mila euro sarà utilizzato per un nuovo intervento sulle scuole elementari che consentirà di completare la sostituzione degli infissi, già avviata dal Comune un paio di anni fa.

“Stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro costante sulla progettazione, che ci ha consentito di partecipare ai bandi e di ottenere risorse importanti da investire sul territorio. – afferma il sindaco Giovanni Gentili – Proprio sull’efficientamento energetico siamo riusciti a portare a ‘casa’ solo nei primi mesi del 2023, 860mila euro a fondo perduto. Sommandoli ai 300mila euro del 2021 con cui abbiamo fatto il primo intervento sugli edifici scolastici, gli investimenti che abbiamo potuto realizzare a Pitigliano negli ultimi tre anni sull’efficientamento energetico superano il milione di euro. Non è un risultato scontato, né tanto meno di poco conto.”

“Sono finanziamenti a fondo perduto del Ministero e quindi il Comune non deve aggiungere assolutamente niente per realizzare i lavori. – prosegue Giovanni Gentili - È importante fare investimenti nell’efficientamento energetico, in primis per mettere in sicurezza il futuro delle nostre comunità e del Comune. I bilanci di tutte le amministrazioni comunali sono molto legati a quelli che sono i consumi energetici delle scuole, della pubblica illuminazione, del palazzo comunale e degli edifici comunali. Quindi è fondamentale che ci siano progetti come questi, che nel corso del tempo ci rendono meno vulnerabili alle fluttuazioni dei prezzi dell’energia e del gas, che ormai sono all’ordine del giorno. Ci tengo a ribadire che non sono risorse che arrivano a pioggia a tutti i Comuni, come qualcuno erroneamente può credere. Sono risorse che il Comune di Pitigliano ha ottenuto con 5 progetti presentati grazie ad un buon lavoro fatto dal nostro ufficio tecnico. Su quel bando al momento hanno ricevuto dei finanziamenti nel territorio provinciale solo i Comuni di Pitigliano, Capalbio e Massa Marittima. E Pitigliano è l’unico comune della provincia ad aver presentato 5 progetti e ad aver ottenuto il finanziamento su tutti e 5. Esprimo quindi grande soddisfazione e ringrazio l’ufficio tecnico.”

Nella foto di archivio da sinistra: Serena Falsetti, assessore all'Ambiente; Irene Lauretti assessore alla pubblica istruzione, il sindaco Giovanni Gentili