Pitigliano e Sorano, Petrucci (FdI): “Da ANPI parole gravi e intolleranti. Fratelli d’Italia è legittimamente in piazza, nel rispetto della democrazia

Intervento della senatrice di Fratelli d'Italia Simona Petrucci in risposta alle dichiarazioni dell'Anpi Pitigliano e Sorano.

Grosseto: "Le parole della sezione ANPI di Pitigliano e Sorano sono gravi e rivelano un atteggiamento profondamente intollerante verso la democrazia. Contestare la presenza di Fratelli d’Italia in una piazza pubblica a Pitigliano e Sorano, in provincia di Grosseto, significa non solo ignorare il principio della libertà politica ma anche offendere migliaia di cittadini che ci sostengono con il loro voto, democraticamente espresso. Basti pensare che proprio a Pitigliano e Sorano Fratelli d'Italia ha sempre riportato grandi successi e alte percentuali di consenso. Prese di posizione come questa, poi, offrono spazio ai commenti degli odiatori di professione e a coloro che, come in effetti accaduto, definiscono 'fetida immondizia' una manifestazione democratica.

Chi invoca la rimozione di un gazebo autorizzato da un’amministrazione comunale legittima lo fa perché evidentemente non accetta la dialettica democratica. La nostra storia repubblicana si fonda sul pluralismo, non sull’ostracismo. Fratelli d’Italia sarà sempre presente tra i cittadini, nei mercati, nelle piazze, ovunque ci sia da ascoltare, raccontare e proporre.

È tempo di superare certe posizioni ideologiche, di iniziare a rispettare davvero la libertà e il confronto civile e, soprattutto, di parlare ai cittadini di cose che riguardano direttamente la loro vita. Noi non siamo come loro, non siamo accecati dall'odio e difenderemo sempre chi vuole, nel rispetto della dialettica e dell'avversario politico, esprimere la propria opinione".

E' quanto dichiara la senatrice di Fratelli d'Italia Simona Petrucci in risposta alle dichiarazioni dell'Anpi Pitigliano e Sorano.



