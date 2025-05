Cultura Pitigliano: continua la rassegna Concerti in Accademia 1 maggio 2025

Prossimo appuntamento domenica 4 maggio alle ore 18 con il Trio Abed Pitigliano: Continua la rassegna Concerti in Accademia, arrivata alla terza edizione , promossa dall'Accademia musicale città di Pitigliano in collaborazione con l'associazione Agimus Grosseto, con il patrocinio del Comune di Pitigliano e il contributo di Banca Tema. Un ciclo di concerti, a ingresso gratuito, pensato per valorizzare giovani talenti e promuovere la cultura musicale nel territorio. Prossimo appuntamento in programma Domenica 4 maggio 2025 – ore 18:00 Trio Abed in concerto Un'emozionante performance di musica da camera con il trio Abed, formato da tre giovani talenti toscani: Beatrice Ceccarelli (violino), allieva del conservatorio “cherubini” di Firenze Diego Biagi (pianoforte), studente al conservatorio Mascagni di Livorno Andrea Zanchiello (clarinetto), iscritto al conservatorio Cherubini e alla facoltà di Filosofia a Firenze Nel programma: Shostakovich, Milhaud e Schubert, per un viaggio musicale tra espressività contemporanea e tradizione classica. La rassegna si concluderà sabato 21 giugno 2025 – ore 18:00 con il concerto di Karan Duo – Musica e Radici . Tutti i concerti si svolgeranno all'Accademia musicale di Pitigliano si trova in piazza della Repubblica 27. Seguici



