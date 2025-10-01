Pitigliano: conclusi i lavori all’ospedale, riapre il reparto di Medicina

Completate le opere per gli ambienti del «Petruccioli», l’attività torna alla normalità

Pitigliano: Con la conclusione dei lavori, riapre questo giovedì 2 ottobre il reparto di Medicina dell’ospedale di Pitigliano. Grazie all’impegno dell’ufficio tecnico, le opere hanno avuto una durata limitata, contenendo i disagi per l’utenza, potendo contare su uno sforzo ulteriore da parte del personale sanitario nella gestione operativa.

Fondamentali sono state l’organizzazione dei tecnici che ha permesso di ridurre di circa il 20% la durata dei lavori e quindi l’impatto sulla dinamica ospedaliera. Dall’altra lo sforzo del personale sanitario, nella gestione e nell’adattamento degli spazi e quindi per il rapporto con gli utenti.

I lavori erano fondamentali per il rilancio della struttura sanitaria che adesso, unitamente alle opere in corso per la Casa di comunità, permetteranno di creare una ‘Cittadella della salute’ idonea a rispondere ancora meglio alle necessità di cure della popolazione della zona alta delle Colline dell’Albegna. L’investimento complessivo per il progetto sostenuto dalla Regione Toscana è di 5 milioni di euro.

«Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile l’esecuzione delle opere più rapida possibile - spiega il direttore del Po Massimo Forti - sono stati fondamentali gli accorgimenti adottati sia all’interno della struttura che attraverso attività in rete. In particolare un ringraziamento a tutto il personale ospedaliero che si è adattato al mutato contesto ed ha lavorato per ridurre al minimo i disagi per gli utenti».