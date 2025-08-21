Pitigliano celebra la XVI Festa della Contea

21 • 22 • 23 agosto 2025

Pitigliano: Torna indietro nel tempo e si veste di Rinascimento per la XVI Festa della Contea, in programma dal 21 al 23 agosto 2025. Tre giorni di rievocazioni storiche, spettacoli, tradizione e competizione con il Palio dei Rioni, che vedrà sfidarsi le contrade storiche del borgo per conquistare i favori del Conte Niccolò III Orsini.

La festa, organizzata dalla Polisportiva San Rocco in collaborazione con il Comune di Pitigliano e numerose realtà locali, trasporterà cittadini e visitatori nell’incantevole epoca rinascimentale.

Il programma

Ogni giorno dalle ore 18.00 alle 22.30 sarà possibile immergersi nell’atmosfera storica con:

Hosteria del Viandante: panini, birra, vino, dolci e ippocrasso;

Mercato della Contea: banchi tematici, artigianato, arte, cultura e antichi mestieri.

Alle 18.00 rievocazione storica “Antonio da Sangallo il Giovane e gli Orsini”, seguita alle 20.00 dalla “Mensa del Conte”, sontuosa cena in piazza con spettacolo (menù fisso € 25,00).

Il clou della manifestazione è il Palio dei Rioni, che vedrà sfidarsi le quattro contrade:

Capisotto (Santa Maria) – colori amaranto e celeste,

Fratta (San Rocco) – verde e arancione,

Borgonovo (Sant’Antonio) – giallo e nero,

Capisopra (Santa Caterina) – bianco e blu.

Le gare del Palio

Giovedì 21 agosto – ore 18.30: Sorteggi e assegnazione corridori del Palio dei Rioni.

Venerdì 22 agosto – ore 18.30: Semifinali.

Sabato 23 agosto – ore 18.30: Finali del Palio dei Rioni.

Spettacoli e animazioni

Durante i tre giorni le vie del borgo si animeranno con giullari, saltimbanchi, giocolieri, danzatrici, musici, armati, arcieri, tamburini e figuranti, offrendo un’esperienza immersiva capace di affascinare grandi e piccoli.

Arte e cultura

In occasione della Festa, presso gli Antichi Granai della Fortezza Orsini sarà visitabile la mostra “Genio e Bellezza: Leonardo da Vinci e Antonio da Sangallo il Giovane”, aperta dal 1° luglio al 30 ottobre 2025. Un’occasione unica per ammirare i disegni originali di Sangallo e le sue opere per i Conti Orsini, a confronto con il genio di Leonardo.

INFO E PRENOTAZIONI: 329 4378673 - info@polisportivasanrocco.org