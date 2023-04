Pitigliano, casi di avvelenamento cani: il Comune invita alla massima prudenza

Il vicesindaco Serena Falsetti: “Procederemo con la bonifica dell’area. Nel frattempo, chiediamo a tutti coloro che hanno visto qualcosa di farsi avanti”



Pitigliano: Prosegue l’allarme delle esche avvelenate a Pitigliano in via Brodolini, scattato con la morte di tre cani nei giorni scorsi. Il Comune invita i possessori di animali domestici alla massima prudenza e chiede ai cittadini che hanno visto qualcosa di farsi avanti per collaborare alle indagini.

“Oltre ad esprimere vicinanza e dispiacere per la morte dei tre cani – afferma il vicesindaco Serena Falsetti – invito tutti alla massima prudenza e a tenere al guinzaglio i propri animali domestici durante le uscite, per evitare nuovi casi di avvelenamento. Nel frattempo, il Comune ha effettuato con la Municipale una serie di sopralluoghi e abbiamo predisposto la bonifica dell’area. Il Comune metterà a disposizione delle indagini anche i video, del sistema di videosorveglianza.”

“È importante unire le forze per individuare i responsabili di questo reato, anche se non sarà semplice. - prosegue l’assessore di Pitigliano, Serena Falsetti – Per questo si chiede a tutta la popolazione la massima collaborazione, per segnalare eventuali persone o condotte sospette. Le segnalazioni potranno essere fatte direttamente ai Carabinieri o alla Municipale”.