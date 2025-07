Pitigliano, apre un nuovo negozio Coop. Un punto vendita moderno, sostenibile e vicino alle esigenze quotidiane dei clienti

Un punto vendita moderno, sostenibile e vicino alle esigenze quotidiane dei clienti

Pitigliano: Numerosi soci, clienti e curiosi hanno partecipato all’inaugurazione del nuovo supermercato di Coop Amiatina a Pitigliano. “Dopo quasi 27 anni di permanenza in via Don Minzoni, l’apertura del nuovo negozio in Via Brodolini rafforza la nostra presenza a Pitigliano, unendo un’offerta commerciale importante, a l’attenzione ambientale, ai servizi per i nostri soci, rappresentando il giusto riconoscimento al territorio: un negozio nuovo di 780 metri quadrati, con un ampio parcheggio, un’area di vendita pensata in uno spazio moderno, funzionale e sostenibile, ideato per offrire un’esperienza di spesa completa, conveniente e orientata alla qualità, in grado di soddisfare tutte le esigenze dei nostri soci e clienti.” Queste le parole di Vincenzo Fazzi, presidente di Coop amiatina, - “l’acquisizione del primo lotto di terreno è avvenuta nel 2011 dalla Cantina di Pitigliano, il percorso è stato lungo, ma con l’acquisizione dell’ultimo lotto 4 anni fa è stato possibile realizzare una struttura che riqualificasse l’area, migliorando la viabilità sia sulla provinciale che nell’area residenziale di Pitigliano, collegando Via Brodolini alla provinciale SP 74. Con questa nuova apertura, Coop conferma il proprio impegno nel promuovere un modello di consumo responsabile, che coniuga qualità, convenienza e attenzione all’ambiente, in un contesto moderno e vicino alle persone. È doveroso un grazie a tutti quei soci e clienti che hanno creduto nella realizzazione di questo nuovo negozio, rinnovando quotidianamente, per tutti questi anni la fiducia nella nostra organizzazione. Un grazie sincero, di cuore, a tutti i colleghi, in particolar modo a quelli della sede e del negozio di Pitigliano, per l’impegno continuativo delle ultime settimane che ha permesso la concretizzazione di questa nuova struttura. La realizzazione è stata possibile grazie anche all’impegno delle ditte e degli artigiani del territorio che hanno lavorato costantemente e con impegno nel cantiere "

Don Lido ha ricordato l’impegno che Coop Amiatina ha dato per le attività che con la parrocchia hanno portato avanti in Africa per 25 anni. Il sindaco di Pitigliano Giovanni Gentili ha evidenziato l’ottima riqualificazione dell’area realizzata, ha ringraziato la cooperativa, la Cantina di Pitigliano, le ditte che hanno lavorato e gli uffici comunali che hanno supportato l’apertura. Un supermercato pensato per offrire qualità, convenienza e servizi in un ambiente accogliente e sostenibile. Il nuovo punto vendita Coop si distingue per un’offerta ampia e diversificata, capace di rispondere alle esigenze di una clientela sempre più attenta al benessere, alla freschezza e alla sostenibilità,” continua Marco Vagaggini Consigliere delegato ““Particolare attenzione è riservata ai reparti dei freschissimi – ortofrutta, forneria, gastronomia, rosticceria e macelleria – curati quotidianamente per garantire prodotti sempre freschi e di qualità. Completano l’offerta un’area dedicata al pesce fresco confezionato e, tra le principali novità, una moderna friggitoria che propone fritti pronti e caldi in soli tre minuti.

A conferma della nostra identità cooperativa, il cuore dell’offerta è rappresentato dai Prodotti a Marchio Coop: simbolo di convenienza quotidiana, trasparenza, sicurezza alimentare e attenzione alla qualità. Una scelta consapevole che parla di fiducia, valori e impegno verso i consumatori. Grande rilievo è dato inoltre alle eccellenze locali, con una vasta selezione di prodotti del territorio – sia freschi che confezionati – per valorizzare la filiera corta e sostenere l’economia locale, in piena coerenza con i principi della cooperazione. Con l’apertura di questo nuovo punto vendita, abbiamo completato l’obiettivo che ci eravamo prefissati anni fa con lo sviluppo nell’area di Pitigliano e Manciano, rafforzando la presenza di Coop in un territorio a cui teniamo profondamente.”

“Grazie a questa nuova apertura, il territorio guadagna non solo un luogo dove fare la spesa, ma un vero e proprio spazio di comunità, attento ai bisogni delle persone, capace di promuovere buone pratiche ambientali e di creare valore condiviso.” Commenta Lilia Sartucci, presidente Comitato Soci di Pitigliano, “per i soci e cittadini tutti, si tratta di un’opportunità concreta di fare la spesa in modo più consapevole, comodo e vantaggioso. La realizzazione della sala soci per noi è un risultato molto importante, negli ultimi anni abbiamo organizzato varie attività, come i laboratori di socialità per esempio, con un discreto numero di adesioni, ma non avendo uno spazio adeguato ci appoggiavamo presso le sedi di associazioni o comunali. Oggi abbiamo una sala adiacente all’ingresso del negozio, quindi dispone di tutti i servizi che l’area offre. Tra i servizi che offre il nuovo negozio ci sono sia l’installazione di una colonnina per la ricarica delle auto elettriche che l’ecocompattatore per il riciclo delle bottiglie in PET, richieste dal nostro comitato soci a conferma della visione concreta di rispetto per l’ambiente, diventata un’azione effettiva”.