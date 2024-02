Pista via Mercurio, FDI: “Dal Pd il solito sciacallaggio politico fine a se stesso”

Grosseto: “In merito alla nota apparsa sulla stampa locale da parte del capogruppo Pd Bartolini, relativa ai bandi statali per finanziare l’ampliamento della capienza dell’impianto sportivo di via Mercurio, che ricordiamo ha in gestione pluriennale il Cp Grosseto dal 2019, appare quanto mai singolare dare la colpa della non assegnazione dei fondi a sindaco e assessori comunali, quando tutti sappiamo benissimo che questi non ne hanno. Bartolini, come al solito, facendo opera di sciacallaggio politico, sfrutta senza alcun pudore la vicenda facendone una narrazione abbastanza originale e non veritiera”. È quanto afferma il capogruppo Andrea Guidoni, assieme a tutti i consiglieri comunali Fratelli d’Italia Grosseto.

“Vogliamo ricordare a Bartolini e compagni – prosegue Guidoni – che è stata l’Amministrazione Vivarelli Colonna a trovare la struttura al Circolo pattinatori, che da anni se non decenni non l'aveva più, indicando proprio l'impianto di via Mercurio la soluzione che poteva ottemperare alle loro esigenze”.

“Non abbiamo visto – prosegue la nota - ne Bartolini, ne i suoi compagni di viaggio lottare in questi anni per il Cp Grosseto, ne tanto meno assistere a pochissimi se non nessuno degli eventi che il comune ha sostenuto per tale sport. La struttura polivalente di via Mercurio, come ha anche recentemente ricordato in una nota l’amministrazione comunale, è completamente a norma di legge sotto tutti i punti di vita. Quel che adesso manca, ma non quando fu affidato nel 2019 l’impianto al Circolo pattinatori Grosseto, è la capienza per ospitare il pubblico richiesta dalla Federazione sport rotellistici, poiché essendo oggi il Cp nella massima serie, l’attuale non è più sufficiente, secondo la suddetta federazione.”

“Ma vogliamo chiedere all’esponente Dem e a tutti i suoi compagni, che forse hanno corta memoria, dove erano quando la Regione Toscana e i loro esponenti non hanno voluto inserire la ristrutturazione per l’ampliamento di via Mercurio nei fondi di sviluppo e coesione? Rimane davvero singolare, che oggi, solo alcuni comuni amministrati dal Pd siano arrivati i fondi per fare opere pubbliche. Diciamola tutta, in dieci anni di governo della città della giunta Bonifazi mai avevano avuto una idea di sviluppo per lo Sport e negli ultimi anni non hanno mai portato un’idea o vero progetto concreto riguardante lo sport. Quello, che spesso abbiamo ascoltato dai dem, sono state solo chiacchiere. Con l’amministrazione Vivarelli Colonna il passo è da anni cambiato. Il resto, è solamente puro sciacallaggio politico che rimandiamo fortemente al mittente. Tifate contro la città, da sempre: su via Mercurio, il Pd locale e regionale lo ha nuovamente dimostrato”, conclude Andrea Guidoni e il gruppo consiliare Fratelli d’Italia Grosseto.