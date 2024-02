Pista via Mercurio. Cp Grosseto incontra sindaco e assessori comunali

Grosseto: Lunedì mattina, 5 febbraio, nell'ufficio del sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, alla presenza degli assessori On. Fabrizio Rossi, Bruno Ceccherini e Riccardo Ginanneschi, si è tenuto incontro con i vertici del Circolo Pattinatori Grosseto 1951, rappresentato dal presidente Stefano Osti, dai vicepresidenti dr. Gianni Baldi e avv. Marco Guerrieri e dal consigliere Spartaco Bulleri.





Il tema è stato la diatriba sorta in merito al mancato ottenimento del finanziamento da parte del Comune per lo svolgimento delle opere di ristrutturazione dell'impianto di via Mercurio “Mario Parri”, che si trova in deroga fino al 31 luglio 2025 per l'attività di serie A1, concessa alla società dalla Federazione Sport Rotellistici.

E’ stato preso atto da parte del C.P. Grosseto 1951 che non sarà possibile mettere a norma l'impianto per il prossimo campionato, ultimo di A1 in deroga, ed è stato fatto presente al Sindaco ed agli assessori presenti la gravità della situazione e tutti gli ingenti sforzi ed i sacrifici finanziari compiuti finora e da compiere entro il termine della concessione del centro sportivo, impegni presi per la ristrutturazione completa del centro sportivo medesimo di proprietà comunale, risorse che vengono purtroppo sottratte agli investimenti di carattere sportivo-agonistico quali necessiterebbero la partecipazione al campionato di serie A1 ad alti livelli ed alle Coppe Europee. Con la primaria conseguenza che i consiglieri del C.P. Grosseto 1951 devono costantemente provvedere ad immettere denari propri nelle casse della società.

Il Comune di Grosseto, nella persona del Sindaco, si è impegnato ad intercettare ogni risorsa possibile proveniente da Bandi, Pnrr, contributi e risorse della Regione nonché da ogni qualsivoglia provenienza che possano permettere al Circolo Pattinatori di poter continuare a svolgere regolarmente l'attività nel proprio impianto, e far continuare i tanti sportivi grossetani a frequentare la pista "Mario Parri" stavolta in maniera comoda rispetto ad oggi e soprattutto a garantire alle squadre ospitate ed ai loro sostenitori una decorosa accoglienza, offrendo un biglietto della Città di Grosseto adeguatamente decoroso.

Il Circolo Pattinatori Grosseto 1951 si sforzerà di continuare a svolgere la propria attività anche nella attuale condizione emergenziale, rispettando gli impegni presi con il Comune e la città, nel vivo augurio che l'impegno sia reciproco.