Pista ciclabile di Albinia: Casamenti replica al PD e accusa Mecarozzi di disinformazione

Orbetello: La questione della pista ciclabile interrotta che collega Albinia al mare si infiamma con la replica del Sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, al comunicato del Segretario del PD di Albinia, Fabrizio Mecarozzi. Il Sindaco accusa l'esponente del Partito Democratico di "disinformazione" e "inconsistenza".

Casamenti non risparmia critiche all'opposizione, definendola "lacerata, divisa, litigiosa e amministrativamente non credibile", e sostiene che Mecarozzi debba "essere per forza sceso da Marte per non sapere" che l'Amministrazione Comunale ha già agito e sta agendo sulla problematica.

Secondo il Sindaco, i lavori di competenza Anas, fermi da tempo per motivi di natura giuridica, sono stati oggetto di ripetuti solleciti da parte dell'Amministrazione Comunale proprio per trovare una soluzione provvisoria per la parte pedonale e ciclabile.

Casamenti ricorda un episodio specifico: "Durante l'inaugurazione dello scolmatore ad Albinia, proprio la nostra Amministrazione Comunale, alla presenza del Presidente Giani che aveva inaugurato interventi compiuti dalla Regione, ha chiesto ad Anas individuare una soluzione provvisoria per la sicurezza dei pedoni e ciclisti vista l'interruzione dei propri lavori". Una notizia, sottolinea il Sindaco, che sarebbe "uscita anche sui giornali".

Il Sindaco Casamenti conclude affermando che il Comune sta "ancora sollecitando Anas, è andato anche a Roma e dovrebbero esserci notizie positive a breve per una soluzione provvisoria", e attribuisce la presunta ignoranza di Mecarozzi al fatto che "evidentemente non viene informato dai propri superiori o non legge i giornali", definendo la rappresentanza PD ad Albinia "davvero inconsistente".

La polemica sulla ciclabile di Albinia si arricchisce così di un nuovo capitolo, con l'amministrazione che rivendica il proprio operato e critica aspramente l'operato dell'opposizione.