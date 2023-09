Piscina di Massa Marittima, entro un paio di mesi il bando per individuare il gestore

Massa Marittima: Il comune pubblicherà entro un paio di mesi il bando per individuare il gestore della piscina: è stata incaricata la società Northern Servizi Finanziari srl di Brescia, di supportare gli uffici nella predisposizione degli atti di questa complessa gara che riguarderà l’affidamento decennale dell’impianto di via Martiri della Niccioleta.



La piscina, di proprietà della Provincia, è stata riqualificata dal Comune attraverso un programma di opere avviate nel 2020. Il primo anno, con un investimento che supera i 200mila euro, sono stati realizzati interventi di efficientamento energetico sull’impianto termico e l’ammodernamento dell’impianto elettrico al fine di abbattere i costi di gestione. I lavori hanno consentito di sostituire le due caldaie di vecchia concezione, presenti nella struttura, con 4 caldaie in linea, sono state installate due pompe di calore e sostituite le pompe del circuito di filtraggio. Sono stati sistemati i quadri e linee elettriche ed è stato installato il sistema di addolcimento dell’acqua. Nel 2021 è stata restaurata la vasca natatoria, attraverso la realizzazione di un nuovo rivestimento e la sostituzione di prese di fondo e bocchette, per un investimento di 80mila euro. Infine, nel 2022 sono stati ultimati i lavori di manutenzione straordinaria del tetto con un investimento di ulteriori 20mila euro.

“La riapertura della piscina ha subito notevoli ritardi, prima a causa della pandemia e successivamente per gli aumenti spropositati dei costi energetici – commenta il vicesindaco Maurizio Giovannetti – che hanno costretto gli uffici ad aggiornare più volte il quadro economico di riferimento, facendo di conseguenza slittare sempre più in avanti la data della pubblicazione della gara. Adesso il piano economico finanziario è definito e con il supporto tecnico di una società specializzata, entro un paio di mesi puntiamo ad elaborare un bando di gara, in concessione mista, che ci consenta di arrivare alla tanto attesa riapertura al pubblico dell’impianto. Abbiamo già effettuato una manifestazione di interesse alla quale hanno risposto due ditte, per questo siamo fiduciosi sulla possibilità di trovare un gestore. Seppur consapevoli che è più difficile mantenere questo tipo di strutture per realtà come la nostra, rispetto agli impianti delle grandi città che possono contare su tantissimi accessi, l’obiettivo che ci siamo dati è quello di affidare la piscina con regole ben precise che non mettano in difficoltà il soggetto che andrà a gestirla, anche perché avendo investito diverse risorse nella riqualificazione della piscina, non è certo nostro interesse tenerla chiusa”.