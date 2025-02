Piombino su inter provincia Grosseto, Buoncristiani: "Auguro a Ferrari di raggiungere l’obiettivo"

Follonica: "Con il sindaco di Piombino Francesco Ferrari c’è grande collaborazione, così come tra i due Comuni – la nostra Follonica e Piombino appunto – ci sono grandi affinità, sia guardando all’esistente che guardando ai progetti per il futuro. Per questo non mi stupisce affatto l’annuncio di Ferrari dell’inizio del procedimento amministrativo per portare il suo Comune nella provincia grossetana, ipotesi che mi era stata anticipata e che oggi vede il suo avvio, come ha dichiarato Ferrari.

Auguro a Ferrari di raggiungere l’obiettivo. Se così dovesse essere siamo certi che l’ulteriore vicinanza si trasformerà in nuove opportunità in termini di economia, turismo, collegamenti, difesa della costa, sistema dei parchi e sanità. Su tutte queste materie a quel punto Follonica potrà avere maggiore voce in capitolo per quanto riguarda le scelte relative all’intero Golfo, tante delle quali al momento ci vedono esclusi (o comunque non del tutto coinvolti) per un mero criterio di confini territoriali", conclude Matteo Buoncristiani, sindaco di Follonica