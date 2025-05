Attualità Piombino, Rossi (FDI): “Massima attenzione del Ministro Urso e Governo Meloni per rilancio Polo siderurgico” 19 maggio 2025

Roma: "Un grande lavoro, frutto di serietà, visione e attenzione concreta da parte del Ministro Adolfo Urso e di tutto il Governo Meloni per il nostro territorio. Il rilancio del polo siderurgico di Piombino è una priorità nazionale, e i passi compiuti in queste settimane lo dimostrano con i fatti. Il lavoro e i lavoratori sono al centro delle politiche di Fratelli d’Italia." Lo dichiara Fabrizio Rossi, deputato di Fratelli d'Italia. "La convocazione per il 22 maggio della riunione conclusiva per la definizione dell'Accordo di Programma tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Metinvest-Danieli è un segnale concreto e decisivo nel percorso di rinascita industriale di Piombino, dopo anni di promesse disattese”, conclude Fabrizio Rossi. Seguici



