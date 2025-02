Cronaca Piombino, Rossi (FDI): “Accordo storico al Mimit per polo siderurgico 19 febbraio 2025

Piombino: “L’accordo firmato oggi a Roma presso il Mimit - Ministero delle Imprese e del Made in Italy - possiamo definirlo davvero di portata storica. Lo stesso formalizza i principali accordi tra gli azionisti Metinvest e Danieli in merito alla gestione congiunta, al processo decisionale e al finanziamento per la costruzione del nuovo stabilimento siderurgico piombinese. Accordo che diventa una componente importante del progetto di costruzione di un moderno stabilimento siderurgico. Oltre all'accordo siglato tra gli Mitinvest e Danieli, l'incontro al Mimit ha visto anche la firma di un contratto tra Metinvest Adria e Danieli per lo sviluppo dell'ingegneria di base per lo stabilimento siderurgico di Piombino, che sarà così uno degli impianti di produzione di acciaio verde, tra quelli tecnologicamente più avanzati al mondo. Ancora una volta l’esecutivo Meloni tramite il ministro Adolfo Urso ha mantenuto gli impegni. Infatti, la firma di stamattina relativa all’accordo, permette di fare un vero passo decisivo verso il rilancio del polo siderurgico di piombinese, con la tecnologia green, avanguardia in Europa”. A dirlo è Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia, componente Commissione ambiente e territorio della Camera. Seguici



