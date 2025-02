Cronaca Piombino, Maule (Lega): Apprendiamo con gioia notizia avvio dell'iter per il passaggio di Provincia 4 febbraio 2025

4 febbraio 2025

Redazione

Piombino, Maule (Lega): Apprendiamo con gioia notizia avvio dell'iter per il passaggio di Provincia Grosseto: "Apprendiamo con gioia la notizia dell'avvio dell'iter per il passaggio di Provincia del Comune di Piombino: se il percorso dovrebbe andare a buon fine, il nostro territorio si arricchirebbe di una realtà economica storica, con il secondo polo siderurgico d'Italia , che ha visto negli ultimi anni un'importante riconversione in chiave turistica Grosseto potrebbe così vantare uno dei porti più importanti del paese", conclude Andrea Maule, Commissario Provinciale Lega Salvini Premier – Grosseto Seguici



