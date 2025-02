Cronaca Piombino in prov. Grosseto, Berardi e Agresti: “soddisfazione l’avvio del percorso amministrativo” 5 febbraio 2025

5 febbraio 2025 167

167 Stampa

Redazione

Grosseto: "Il Coordinatore Provinciale Roberto Berardi e l’Assessore Luca Agresti, a nome di Forza Italia Grosseto, salutano con soddisfazione l’avvio del percorso amministrativo per far entrare Piombino nella Provincia di Grosseto, annunciato ieri dal sindaco Francesco Ferrari. L’ingresso di Piombino arricchirebbe la nostra Provincia sia perché è una città industriale, ma anche perché negli ultimi anni l’amministrazione Ferrari è riuscita a diversificare con successo l’economia cittadina, facendo diventare Piombino una città turistica, peraltro con uno dei porti più importanti d’Italia che fino ad oggi non è stato valorizzato come merita. Piombino è Maremma e può entrare a pieno titolo nella Provincia di Grosseto", termina la nota.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Piombino in prov. Grosseto, Berardi e Agresti: “soddisfazione l’avvio del percorso amministrativo” Piombino in prov. Grosseto, Berardi e Agresti: “soddisfazione l’avvio del percorso amministrativo” 2025-02-05T19:00:00+01:00 133 it Piombino in prov. Grosseto, Berardi e Agresti: “soddisfazione l’avvio del percorso amministrativo” PT1M /media/images/comune-piombino.jpg /media/images/thumbs/x600-comune-piombino.jpg Maremma News Grosseto, Wed, 05 Feb 2025 19:00:00 GMT