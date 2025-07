Piombino. Firma accordo Polo siderurgico, Rossi (FdI): “Governo vicino a territori che vogliono ripartire”

Piombino: “La firma dell’Accordo di Programma per il rilancio del polo siderurgico di Piombino rappresenta una svolta attesa da anni per il nostro territorio e per tutto il comparto industriale toscano e italiano. Un investimento complessivo da oltre 2,5 miliardi di euro, un impianto di nuova generazione fondato su tecnologie sostenibili: oggi si compie un passo concreto verso la reindustrializzazione di Piombino e la valorizzazione di una delle aree strategiche della costa tirrenica.” Lo dichiara Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia, in merito alla firma dell’intesa tra Metinvest Adria, Governo, Regione Toscana, comune Piombino e istituzioni locali.

“L’accordo siglato è il risultato di un lungo e paziente lavoro istituzionale, fortemente voluto dal Governo Meloni e in particolare dal ministro Adolfo Urso, che ha dimostrato ancora una volta capacità di visione e attenzione concreta ai territori. Il coinvolgimento di partner industriali internazionali di altissimo profilo come Metinvest e Danieli conferma l’affidabilità e l’ambizione del progetto”, conclude Fabrizio Rossi.