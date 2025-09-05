Piombino. Festa per l'arrivo della nuova ambulanza

Piombino: E’ arrivata una nuova ambulanza, acquistata anche grazie al contributo di aziende e cittadini e la Pubblica Assistenza di Piombino vuole festeggiare questo grande risultato insieme alla comunità che lo ha reso possibile e che beneficerà di questo nuovo mezzo.

Sabato 6 settembre alle ore 18 in piazza Verdi sarà una vera e propria festa per celebrare questo momento speciale. In programma i saluti delle autorità, spettacolo itinerante, la presentazione del nuovo mezzo e il taglio del nastro, dimostrazioni di soccorso e per finire sfilata e giro a sirena.

Questa nuova ambulanza va a sostituire un mezzo che ha subito un incidente e i cui danni, ingenti, non erano riparabili. Per il nuovo acquisto è stata aperta una raccolta fondi e lanciata una campagna tra le imprese del territorio.

L’arrivo di questa nuova ambulanza è stato possibile grazie a Tenaris Dalmine, Biagi Srl, Mixos Ivo Miele Servizi Marittimi Srl, Unicoop Tirreno, Jsw, Immobiliare Marina di Salivoli, Pazzaglia Casa dell’Auto Srl, Dini Miele Agenzia Marittima Srl, Biosystem, Azienda Agritur Le Betulle SSA, Confortini Food & Service Srl, Pubblica Assistenza di Riotorto, Jambe Beach Bar. Ma anche grazie ai soci, alle associazioni che ci sostengono e tutti i cittadini che hanno contribuito.



