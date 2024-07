Piombino ed Elba, possibili disagi del TPL a causa dello sciopero dei traghetti

Il potenziale traffico o blocco della circolazione causata dall’assenza del servizio traghetti impedirà il regolare svolgimento del servizio



Piombino: Si avvisa che domenica 21 luglio, a causa dello sciopero del servizio traghetti da e verso l’Elba, il servizio di trasporto pubblico a Piombino e all’Elba potrebbe subire rallentamenti, ritardi o soppressioni. L’assenza del servizio traghetti, seppur erogato con servizi minimi essenziali, potrebbe produrre blocchi del traffico causati dalle code di macchine ferme e in attesa, generando quindi forti disagi per la viabilità, sia all’interno di Piombino che a Portoferraio.

Il trasporto pubblico potrà quindi subire forti rallentamenti, ritardi o soppressioni, con un sensibile impatto e disagi per tutte le linee che transitano o collegano Piombino, nonché probabili disservizi per le linee che transitano a Portoferraio e in tutta l'Isola.