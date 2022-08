annuncio Attualità Pioggia in arrivo, temporali e rovesci Lunigiana e Garfagnana 6 agosto 2022

Daniele Fortini Firenze: Arriva aria più fresca dal Nord Europa sul Mediterraneo, il che potrà portare instabilità con rovesci e temporali anche sulla Toscana. Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha attivato nella mattinata di sabato lo stato di vigilanza, con codice giallo per le prime ore della mattinata di domenica.

Già nel pomeriggio di oggi sono previste possibili perturbazioni su Lunigiana e Garfagnana. Domenica sono attesi locali rovesci la mattina sui versanti emiliano-romagnoli dell'Appennino e al confine con la Liguria e al pomeriggio fenomeni sparsi più frequenti nelle zone interne ma con la possibilità che pioggia e rovesci si estendano alla fascia costiera. I temporali si potranno accompagnare a colpi di vento e grandinate occasionali





