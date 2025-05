Sport Pioggia di medaglie a Napoli per gli atleti del judo di Grosseto 1 maggio 2025

Al Nathional Italy Trophy iscritti ben 629 jufokasw Grosseto: Il Judo Grosseto è stato protagonista anche al National Italy Trophy di Napoli, confermando i grandi traguardi r4aggiunti dai suoi atleti e dalla società. L’evento sportivo, di caratura nazionale, si è svolto al Palavesuvio di Napoli ed ha contato ben 71 Club partecipanti, con un totale di 629 judoka in gara. Il Judo Grosseto si è presentato con 9 atleti e ha conquistato un prestigioso 15º posto nella classifica per società, dimostrando ancora una volta il valore del nostro vivaio. Questi i risultati individuali segnati dagli atleti grossetani: Biagio Antonio Montariello (U12 -32kg) 1º posto;

Maria Francesca Montariello (U13 -48kg) 1º posto;

Enrico Langellotti (U12 -36kg) 1º posto;

Maxim Pitel (U15 -46kg) 2º posto;

Massimo Borracelli (U13 -36kg) 2º posto;

William Alexander Mariotti (U15 -42kg) 3º posto;

Federico Borracelli (U12 -36kg) 3º posto;

Davide Rabai (U12 -55kg) 3º posto;

Eduardo Kim (U15 -50kg) 7º posto E’ stata una giornata lunghissima e intensa, con la finale di Maxim Pitel disputata addirittura alle 23:00, e il rientro a casa intorno alle 3 di notte dopo quattro ore di viaggio. Ma l’emozione e la soddisfazione per l’ottima prova di tutti hanno reso l’esperienza davvero indimenticabile. Per i nostri ragazzi si sono presentate delle sfide impegnative, ed ognuno di loro ha disputato dai 5 ai 6 combattimenti. Grande soddisfazione per la società e un ringraziamento speciale, oltre che agli atleti, ai tecnici Andrea e Riccardo, e ai genitori che hanno accompagnato e sostenuto la squadra in questa importante trasferta campana.

