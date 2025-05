Sport Pioggia d'Oro per la Polisportiva Barbanella Uno a Montevarchi 15 maggio 2025

15 maggio 2025 170

170 Stampa

Redazione

Grosseto: Fine settimana all’insegna dell’oro per le atlete della Polisportiva Barbanella Uno che a Montevarchi hanno disputato l’ultima prova regionale del primo semestre agonistico del campionato di federazione Ld3 base e avanzato. La classifica unificata della zona mare e zona terra ha, infatti, visto brillare le atlete grossetane che chiudono questo primo round di gare quasi tutte salendo sul gradino più alto del podio Partendo dalla categoria LD 3 base, nella categoria allieve 3 vince Perla Girelli, mentre nelle allieve 5 base conquista l’oro Petra Parmesani. Passando alla categoria junior 1 primo posto per Alessia Lori seguita da Luce Girelli, terza classificata. Concludendo con le più grandi, nella categoria senior 2 vince Naike Venturi. Passando alla categoria Ld3 avanzato junior 1 vince Chiara Minelli seguita da Greta Burgassi al 2 posto, mentre nelle senior 2 medaglia d’oro per Sofia Biagiotti. Sfiora il podio anche Daria Pezzuto nelle allieve 4, quarta classificata e buona anche la prova di Giulia Lori all'esordio in questa categoria. Un weekend ricco di emozioni che fa ben sperare in vista dei campionati nazionali di giugno che si svolgeranno a Rimini. Ma le sfide non finiscono qui: “ci aspetta ancora un mese denso di appuntamenti regionali con le finali individuali categoria lc3 e lb3 e quelle a squadre per la serie D eccellenza” affermano Claudia Salvadore e Azzurra Terminali, le due allenatrici, che tornano a casa soddisfatte dalle performance delle loro allieve e cariche per i prossimi appuntamenti



Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Pioggia d'Oro per la Polisportiva Barbanella Uno a Montevarchi Pioggia d'Oro per la Polisportiva Barbanella Uno a Montevarchi 2025-05-15T11:00:00+02:00 294 it Successo pieno per le atlete nella prova regionale LD3, in vista dei nazionali di Rimini. PT1M /media/images/IMG-20250514-WA0079.jpg /media/images/thumbs/x600-IMG-20250514-WA0079.jpg Maremma News Grosseto, Thu, 15 May 2025 11:00:00 GMT