Piogge intense, il reticolo idraulico regge ma si contano allagamenti

Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud al fianco dei Comuni: supporto a Civitella Paganico e vigilanza continua su corsi d’acqua e idrovore.

Grosseto: Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud di nuovo mobilitato per far fronte all’intensa perturbazione che sta interessando la Maremma. I corsi d’acqua principali non hanno fatto registrare accumuli significativi e anche il reticolo minore ha retto bene l’urto della perturbazione, che ha avuto caratteristiche particolari: il fronte temporalesco si è infatti sviluppato soprattutto in senso longitudinale, tanto che i pluviometri hanno fatto registrare spesso dati che non corrispondono alla quantità di acqua effettivamente caduta. Ne sono un esempio i 20 millimetri registrati a Paganico, uno dei paesi più colpiti, dove evidentemente il dato non corrisponde alla realtà.

Cb6 ha offerto all’amministrazione comunale di Civitella Paganico un supporto per gestire gli allagamenti (foto cover), che non sono stati provocati dalle esondazioni dei corsi d’acqua ma dalla repentina intensità con cui la pioggia si è abbattuta sul territorio. Il sindaco Biondi ha chiesto, in particolare, un intervento urgente sul fosso Fogna, funzionale a garantire la percorribilità di una strada vicinale adiacente, al momento allagata.

Fin dalla serata di ieri sono in funzione i 16 impianti idrovori attivi nella piana grossetana e in quella del fiume Albegna (foto 1 canale principale): qui ancora una volta la zona più colpita è stata quella del Priorato, con quasi circa 200 ettari di terreni agricoli finiti sott’acqua, rendendo necessaria l’attivazione delle idrovore. Precipitazioni sono attese fino alla serata di oggi, martedì 23 settembre: mezzi e operatori del Consorzio restano mobilitati per la vigilanza sui corsi d’acqua e sulle idrovore fino ad allarme rientrato.



