PINQuA: approvato il progetto definitivo del primo stralcio d'intervento

Grosseto: Nel corso della sua seduta odierna, la Giunta comunale di Grosseto ha adottato due importanti provvedimenti per il progetto di rinnovo urbano di piazza della Palma e degli spazi limitrofi, inserito nel Programma Innovativo per la Qualità dell’Abitare (PINQuA). Nello specifico, la Giunta ha approvato il progetto definitivo generale (in linea tecnica); a seguire, è stato dato il via libera al progetto definitivo (in linea tecnico-economica) del primo stralcio di intervento, per una spesa complessiva di € 1.100.000.







“Il nostro progetto di cambiare e riqualificare il volto del centro di Grosseto – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi – prende forma e corpo ogni giorno di più. Identità e innovazione: ecco i concetti base su cui si muove l’iniziativa per una città pronta ad affrontare le sfide del futuro e a ribadire le proprie radici. In particolare, all’interno del più ampio progetto di rinnovo dell’area di piazza della Palma, il primo stralcio d’intervento sarà a carico di piazza Martiri d’Istia, via Garibaldi, largo Carlo Gentili, via C. Colombo e strada Corsini. Si tratta di aree con assoluto bisogno di lavori di attenta riqualificazione, anche in considerazione della presenza di reperti storici come le basole dell’antico tracciato. Grazie al PINQuA – concludono – ci faremo interpreti di un nuovo concetto dell’abitare, all’insegna del recupero, del rilancio e della sostenibilità”.