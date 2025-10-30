Meteo come sarà il tempo venerdì 31 ottobre in Toscana e provincia di Grosseto
Pino pericolante in via Topazio: intervento dei Vigili del Fuoco a Grosseto
L’albero, inclinato dopo l’urto di un mezzo pesante, è stato abbattuto in sicurezza sotto una fitta pioggia.
Grosseto: Nel pomeriggio di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto è intervenuta in via Topazio per mettere in sicurezza un pino diventato pericolante, probabilmente a seguito dell’urto con un mezzo pesante.
A causa dell’impatto, l’albero si presentava fortemente inclinato, con un concreto rischio di caduta che rappresentava una minaccia per la pubblica incolumità e per la circolazione stradale.
I Vigili del Fuoco, sotto una pioggia battente, dopo le necessarie verifiche e in coordinamento con le autorità competenti, hanno avviato le operazioni di abbattimento controllato della grande pianta, eliminando così la situazione di pericolo.
Durante l’intervento, la Polizia Municipale di Grosseto ha provveduto a regolare la viabilità, interrompendo temporaneamente il traffico per consentire le operazioni in totale sicurezza.