Pineta di Marina di Bibbona, riqualificazione e messa in sicurezza

275mila euro per la pulizia e piantumazione di quasi 3500 piante

Marina di Bibbona: Circa 230mila di finanziamento regionale e ulteriori 45mila euro di risorse comunali per il completamento dell’intervento. La pineta costiera di marina di Bibbona in località Marinetta è stata riqualificata e messa in sicurezza anche nell’ottica della prevenzione incendi. “E’ stato importante riuscire a cogliere l’opportunità di questo finanziamento che ci ha consentito di avere risorse fondamentali per fare un intervento che mette in sicurezza e valorizza la nostra bellissima pineta comunale. Sono state messe a dimora nuove piante - spiega il vicesindaco Enzo Mobilia -, ed è stato potenziato l’impianto di irrigazione predisposto precedentemente per garantire l’attecchimento delle nuove piante, soprattutto in considerazione delle forti criticità idriche che caratterizzano il periodo estivo. Siamo intervenuti anche per migliorare tutta la rete viabile che attraversa la pineta, sistemando i percorsi e facendo piccole opere di regimazione idraulica, così da consentire il passaggio in sicurezza soprattutto ai mezzi di soccorso, dell’antincendio boschivo e della vigilanza e controllo del territorio”.

“Queste risorse, che andremo ulteriormente ad ampliare nel tempo, ci permettono di mantenere nel tempo la funzionalità, la qualità, l’efficienza ed il valore paesaggistico che la pineta La Marinetta riveste” sottolinea il sindaco Massimo Fedeli.

Tutte le operazioni previste nel piano di manutenzione, una volta conclusi i lavori, risulteranno a carico del Comune di Bibbona, che li attuerà in parte in economia diretta ed in parte in appalto tramite affidamento ad una impresa qualificata.

Tra gli interventi fatti, spiega il Direttore dei Lavori Amato Bonavita, i diradamenti selettivi, i tagli fitosanitari ai pini attaccati dal Matsucoccus feytaudi, le potature del secco e di alleggerimento delle chiome a carico degli esemplari di pino domestico meritevoli di tutela e salvaguardia.

La pineta è stata inoltre infoltita con altri alberi, latifoglie autoctone come il Leccio, il Pino d’Aleppo e il Pino domestico. In totale sono state piantate 3414 piante fornite dal vivaio dei Carabinieri Forestali di Cecina, oltre a qualche decina di esemplari arborei adulti di Leccio forniti dalla Scapigliato.

“Nei prossimi mesi è previsto il controllo della funzionalità degli interventi eseguiti con sopralluoghi finalizzati anche all’individuazione delle operazioni accessorie al mantenimento e al ripristino delle opere. Questi interventi non possono essere ‘spot’. E’ fondamentale che la manutenzione venga effettuata con regolarità e continuità, così da mantenere e valorizzare la preziosa pineta comunale di Marina di Bibbona, meglio conosciuta come La Marinetta”.