Pilomat a Sicurezza 2025: soluzioni tecnologiche d’eccellenza per le ZTL e per gli spazi dedicati ad eventi temporanei

Alla kermesse milanese, Pilomat esporrà il nuovo dissuasore 275/P-600A OM omologato per la posa e l’uso in ambito pubblico, in versione IoT, nonché il modello Oktablock e il road blocker mobile RBM per la protezione temporanea di manifestazioni ad elevato afflusso di persone.

Milano: Anche quest’anno, Pilomat sarà presente a Sicurezza – manifestazione tra le più importanti a livello europeo, rivolta a tutti gli operatori dei settori security & fire – che avrà luogo a Rho Fiera Milano dal 19 al 21 novembre prossimi.

Tra i top player mondiali nel segmento dei sistemi per il controllo accessi veicolare, nonché leader nello specifico ambito dei dissuasori automatici, Pilomat esporrà a Milano alcune importanti innovazioni tecnologiche. In particolare, all’interno del proprio spazio espositivo – Hall 7, Stand C11-D20 – l’azienda presenterà il nuovo dissuasore 275/P-600A OM omologato: risultato di oltre 50 anni di consolidate competenze ed esperienze nella gestione del traffico veicolare, questa soluzione è il top di gamma della Security Line proposta da Pilomat. Omologato per la posa e l’uso sull’intero territorio nazionale, in riferimento all’ambito pubblico, è la scelta ideale per le pubbliche amministrazioni che possono utilizzare questa tecnologia – senza la necessità di ulteriori autorizzazioni – per la gestione sicura, pratica ed efficace degli accessi e del traffico nelle ZTL e nelle aree pedonali. Alla kermesse, tale dissuasore sarà tra l’altro esposto in versione IoT con P-Connect – avanzato sistema per la gestione digitalizzata e da remoto delle soluzioni automatiche Pilomat – per una proposta ancor più semplice e rapida in termini di utilizzo.

A questo innovativo prodotto, si affiancheranno altre due tecnologie d’eccezione della realtà bergamasca: il dissuasore Oktablock e il road blocker mobile RBM. Soluzioni ad alte prestazioni, sono state ideate specificatamente per proteggere spazi urbani durante eventi pubblici a elevato afflusso: concerti, fiere all’aperto, festival, mercatini natalizi e manifestazioni di grande richiamo, dove si renda necessario garantire la sicurezza dei partecipanti e al contempo preservare la fruibilità degli spazi. Progettati per un impiego temporaneo, Oktablock e RBM coniugano protezione, flessibilità logistica e rispetto del contesto architettonico, rivelandosi scelte strategiche per amministrazioni pubbliche, organizzatori di eventi e operatori del settore sicurezza.

Infine, tra i prodotti esposti alla manifestazione sono da citare anche il dissuasore 220/RT-800F tassellato, che non necessita di scavo ma è stato testato per resistere comunque agli urti, e il dissuasore E-Go, avanzata tecnologia, di facile installazione e dal design elegante, ideale per aumentare il livello di sicurezza delle aree residenziali; ad esempio della zona di accesso al garage, posizionato davanti al portone o alla serranda, come anche a protezione di vialetti privati, parcheggi riservati e passi carrabili.



