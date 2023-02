“Pillole di psicologia”, nell’ultimo incontro si parla delle relazioni tossiche

Sabato 18 febbraio, alle 17, alla sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto, a Tarquinia



Tarquinia: Conoscere e affrontare le relazioni tossiche nella coppia e in famiglia. È il tema dell’ultimo ultimo appuntamento del ciclo di incontri gratuiti “Pillole di psicologia”, in programma il sabato 18 febbraio, alle 17, alla sala Sacchetti della Società Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas), al civico 4 di via dell’Archetto, a Tarquinia.

La psicoterapeuta Claudia Rossetti, l’avvocato Laura Sciamanna e la direttrice della casa circondariale “Giuseppe Passerini”, Patrizia Bravetti, daranno vita a un dialogo a tre per comprendere cosa sono le relazioni tossiche; quali sono le molteplici cause e i fattori che favoriscono l’instaurarsi di relazioni disfunzionali; i segnali allarmanti che permettono di riconoscerle; alcuni passaggi necessari per uscirne. “Le relazioni tossiche possono verificarsi sia nell’ambito della vita di coppia, sia in quello famigliare – afferma la dottoressa Rossetti, promotrice dei seminari -. È una problematica, purtroppo, molto più comune di quanto si possa pensare. Approfondiremo la conoscenza degli aspetti principali del fenomeno ed evidenzieremo quali sono i passi da compiere per uscirne: dal supporto di uno psicologo o di un terapeuta al rivolgersi alle istituzioni competenti, nei casi più gravi dove è in pericolo l’incolumità della persona”. Il ciclo di incontri “Pillole di psicologia” è organizzato in collaborazione con l’associazione PerformA, ha il sostegno economico del Comune di Tarquinia e il patrocinio della Stas.