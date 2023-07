Pietro Saio è un 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐨 𝐜𝐚𝐥𝐜𝐢𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐆𝐫𝐨𝐬𝐬𝐞𝐭𝐨

Grosseto: E' Pietro Saio il ๐ง๐ฎ๐จ๐ฏ๐จ acquisto ๐๐ž๐ฅl'Us ๐†๐ซ๐จ๐ฌ๐ฌ๐ž๐ญ๐จ 2023-24. Per la retroguardia un giovane, ma giร con mestiere. U.S. Grosseto 1912 annuncia il perfezionamento dellโ€™accordo con il calciatore Pietro Saio, roccioso difensore classe 2003. Centrale dal fisico statuario, lโ€™under nato a Voghera ha disputato il suo primo campionato di Serie D nel 2022-2023 con il Villa Valle, squadra bergamasca del girone B dove ha messo insieme 19 presenze.

Saio รจ stato svezzato a livello giovanile dalla Juventus, facendosi le ossa con i bianconeri fino alla formazione Under 17. Dal 2018 al 2020 ha poi militato nella Primavera del Monza e in quella della Spal. Destro di piede e con struttura fisica massiccia, Saio puรฒ essere impiegato come braccetto della retroguardia a tre.