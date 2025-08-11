Pietro Ruffo all'Orto Botanico Corsini per il "Notturno dell'Arte"

Martedì 12 agosto, ore 21:30

Porto Ercole: Torna il “Notturno dell’Arte” all’Orto Botanico Corsini di Porto Ercole, e lo fa con un ospite d’eccezione: Pietro Ruffo, artista visivo tra i più affermati della scena contemporanea italiana e internazionale. L’appuntamento è per martedì 12 agosto alle ore 21:30, in un dialogo intimo tra arte, natura e pensiero critico, nella cornice unica dell’Orto Botanico illuminato dalla notte.

Durante la serata, Ruffo si racconterà in conversazione con Alessandro Corsini, presidente dell’Orto Botanico Corsini, condividendo riflessioni sul proprio percorso artistico e sul rapporto tra artificiale e naturale, tra uomo e paesaggio, tra estetica e responsabilità.

«L’Orto Botanico di Porto Ercole è senz’altro uno dei luoghi più suggestivi per poter ragionare su quello che noi consideriamo artificiale, su quello che consideriamo naturale, sulla nostra costruzione dell’immagine del mondo – dichiara Pietro Ruffo – un mondo che vorremmo addomesticare e rendere docile, mansueto, a nostra immagine, che invece nasconde tempi profondi, forze enormi che ci sorprendono e sovrastano per la loro potenza e immensa meraviglia».

A partire da questa occasione speciale, l’Orto Botanico si fa spazio espositivo digitale e sperimentale, ospitando sui propri canali social, nei giorni precedenti all’incontro, una narrazione curatoriale in tre atti, ideata da Belinda Malfetti. Un racconto visivo che prenderà avvio dall’opera L’Ultimo Meraviglioso Minuto e che metterà in dialogo il lavoro di Ruffo con quello di Flavia Martinelli, vincitrice di ArteStella 2024, il concorso d’arte contemporanea promosso ogni anno dall’Orto Botanico Corsini con il sostegno della Regione Toscana.

A chiudere il cerchio, un gesto collettivo e poetico: nei giorni che precedono l’incontro, i bambini di Porto Ercole disegneranno le loro costellazioni sulle strade del borgo, trasformando la visione dell’artista in una costellazione diffusa che unisce cielo, terra e comunità.

L’evento è promosso dall’Orto Botanico Corsini in collaborazione con le associazioni di Porto Ercole. Il ciclo “Notturni dell’Arte”, che nel tempo ha saputo radicarsi come uno dei tratti distintivi dell’Orto, riprende così vita con un incontro che promette intensità e visione, in un dialogo aperto tra artista, paesaggio e pubblico.

Ingresso su prenotazione fino a esaurimento posti: +39 331 4172072 - Email: info@ortobotanicocorsini.org



