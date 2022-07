“Pietra d’inciampo”, a Capalbio spettacolo sulla memoria dell’Olocausto

L’evento si terrà sabato 16 luglio all’Anfiteatro del Leccio. Domenica 17 appuntamento con la favola di Biancaneve



Capalbio: Prosegue la stagione culturale promossa dal Comune e dalla Fondazione Capalbio. Sabato 16 luglio, alle ore 21.30, all'Anfiteatro del Leccio andrà in scena per la prima volta lo spettacolo “Pietra d’inciampo” di Sergio Pierattini, regia di Riccardo Diana e con la recitazione di Fulvio Falzarano, Emanuele Carucci Viterbi e Sergio Pierattini. Una vicenda privata che con il passare delle scene si incrocerà con la presenza delle pietre d’inciampo e una verità drammatica da scoprire. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 335 750 4436.

Domenica 17 luglio, alle 21.30, nella Sala Tirreno di Borgo Carige andrà in scena “Biancaneve e i sette nani”, uno show rivolto ai più piccoli promosso da “La compagnia dell’antico teatro dei burattini”. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.fondazionecapalbio.it o chiamare il numero 0564 896611.