Piccoli judoka dello Sporting club Albinia sugli scudi al trofeo "Città di Velletri"

Grosseto: Si è tenuto nella giornata di domenica 9 ottobre, presso il palazzetto dello sport di Velletri in provincia di Roma, il raduno per piccoli judoka dedicato alle classi pre-agonistiche dello CSEN, Comitato Sportivo Educativo Nazionale, al quale hanno partecipato i giovani atleti dello Judo Sporting Club Albinia.

La manifestazione, che era valevole quale “Trofeo Judo Città Di Velletri”, ha visto la partecipazione di oltre 300 piccoli judoka provenienti da varie parti d’Italia. Lo Sporting club Albinia era presente con ben 11 atleti. Ottimi i risultati ottenuti dalla società orbetellana, dove sono emerse in generale buone individualità, e reso protagonisti tutti i partecipanti, dai più grandicelli ai più piccoli.

Conquistano il primo gradino del podio nelle rispettive categorie: Samuele Cornacchia, Tommaso Guerra e Francesco Mari, mentre salgono sul secondo gradino: Andrea Alocci, Mattia Manicketh, Lorenzo Maria Maggiolini. Infine, terzi posti nelle rispettive categorie per: Alessio Bargelli, Romolo Capasso, Federico Perugini, Lex Sukhov e Flavio Tanzilli.



Una menzione particolare ed un grossissimo applauso va a Romolo Capasso, che con i suoi 4 anni di età, è stato l’atleta più piccolo a partecipare alla manifestazione romana. Grande è stata la soddisfazione da parte di tutto lo staff dello Sporting Club Albinia, per i risultati raggiunti dai propri atleti e per l’impegno e professionalità messa in campo dai maestri che hanno accompagnato gli atleti alla manifestazione.