Piccoli casari crescono al Caseificio Sociale Manciano

Ospitati due progetti educativi promossi dal plesso scolastico di Marsiliana per conoscere la produzione casearia

Manciano: Produzione casearia a misura di bambino al Caseificio Sociale Manciano, che nei giorni scorsi ha aderito a due progetti educativi promossi dal plesso scolastico di Marsiliana dell’Istituto Comprensivo ‘Pietro Aldi’ Manciano-Capalbio: il progetto ‘Continuità’, che ha visto protagonisti gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, e il progetto ‘Artigiani in erba’, con laboratori a classi aperte organizzati in collaborazione con le aziende del territorio e rivolti alla scuola primaria.

Con i due progetti gli alunni coinvolti hanno potuto visitare il Caseificio Sociale Manciano e conoscere da vicino la produzione del formaggio nelle diverse fasi: dall’arrivo del latte fresco alla trasformazione in formaggio fino alla stagionatura e marchiatura. Un’esperienza formativa e coinvolgente arricchita da laboratori pratici durante i quali i partecipanti hanno potuto effettuare analisi sul latte e partecipare in prima persona alla produzione del pecorino diventando per un giorno ‘piccoli casari di Manciano’, come recita l’attestato che hanno ricevuto al termine dell’iniziativa.

“Far conoscere da vicino ai più piccoli come nascono i nostri formaggi - afferma Carlo Santarelli, presidente del Caseificio Sociale Manciano - significa contribuire alla loro crescita culturale e sociale e rafforzare un legame unico con il territorio, le sue comunità e le sue tradizioni casearie che ci contraddistingue dal 1961. Investire nei giovani è il modo più autentico per costruire il futuro e ringrazio l’Istituto Comprensivo ‘Pietro Aldi’ Manciano-Capalbio e il plesso di Marsiliana per averci coinvolto”.