“Piccola caccia al libro”, il 18 maggio la premiazione dei vincitori

Alle 17, presso il Salone delle Feste della biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia. L’iniziativa promossa dagli assessorati al Commercio e alla Biblioteca comunale, rientra nell’ambito del festival PAGINEaCOLORI

Tarquinia: Domenica 18 maggio, alle 17, nel suggestivo Salone delle Feste della biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”, si terrà la premiazione della “Piccola caccia al libro”, l’iniziativa ludico-culturale promossa dagli assessorati alla Biblioteca comunale, al Commercio e alla Cultura del Comune di Tarquinia, nell’ambito del festival della letteratura illustrata e delle arti visive PAGINEaCOLORI. Oltre ai riconoscimenti per vincitori, a tutti i bambini che hanno preso parte al concorso sarà consegnato l’attestato ufficiale di “Piccoli cacciatori di libri della Città di Tarquinia – 2025”, simbolo dell’impegno e dell’amore per la lettura dimostrato. La cerimonia vedrà la partecipazione del sindaco Francesco Sposetti, degli assessori Andrea Andreani e Monica Calzolari, della direttrice artistica di PAGINEaCOLORI Roberta Angeletti, e dei numerosi esercenti che hanno collaborato attivamente alla realizzazione dell’iniziativa.

Una sinergia preziosa tra istituzioni, cultura e mondo del commercio che ha reso possibile un progetto capace di coinvolgere e ispirare le nuove generazioni. “Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento di festa e condivisione – dichiara l’assessora Monica Calzolari – per celebrare insieme il libro, la fantasia e il coinvolgimento dei più piccoli in un percorso di scoperta culturale e comunitaria”. “Un ringraziamento speciale va ai negozianti che hanno aderito con entusiasmo – aggiunge l’assessore Andrea Andreani –. La loro disponibilità è stata fondamentale per trasformare un’idea in un’esperienza concreta di promozione della lettura tra i bambini. È grazie a queste collaborazioni che nascono iniziative culturali destinate a lasciare un segno duraturo nella nostra comunità”.