Piazze d’Europa: cambia la viabilità. Attenzione ai divieti

Follonica: Da domani, venerdì 24 marzo, Follonica torna ad ospitare “Piazze d’Europa”, la manifestazione che ogni anno accoglie migliaia di visitatori e visitatrici. Durante i giorni della fiera la viabilità di Follonica subirà alcune modifiche. La segnaletica darà indicazioni dettagliate ai cittadini e ai visitatori. Ci sono poi delle regole da seguire: è vietato l’ingresso nello spazio destinato allo svolgimento della manifestazione con bicchieri o contenitori di vetro o lattine, o con bottiglie di plastica chiuse e piene. Nell'ambito della manifestazione, fuori dai locali pubblici, su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico, è poi vietato vendere, somministrare o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande ed alcolici in bottiglie o bicchieri di vetro o contenitori di latta, bottiglie di plastica chiuse e piene. La somministrazione di bevande e alcolici in contenitori e bicchieri di vetro è consentita esclusivamente all’interno dei locali.

Per quanto riguarda la viabilità, è stato scelto di istituire il divieto di transito e di sosta (0-24) con rimozione coatta, eccetto autorizzati partecipanti alla manifestazione che espongono la documentazione, da oggi fino alle 14 del 27 marzo su tutta la Piazza XXV Aprile in viale Matteotti (ZTL), nel tratto compreso tra via Fratti e viale Italia in ambo i lati, sul Lungomare Carducci fino all’intersezione con via Giacomelli, in via Albereta, nel tratto compreso fra via Giacomelli e piazza XXV Aprile e su via Zara.

Il divieto di sosta (0-24) con rimozione coatta (eccetto autorizzati partecipanti alla manifestazione) è istituto da oggi fino alle 14 del 27 marzo, su ambo i lati di via Merloni, su tutta l’area di Largo Pineta. Il divieto di transito, eccetto forze dell’ordine, residenti e titolari di passo carrabile, è istituito dalle 12 di oggi fino alle 14 del 27 marzo su via Fratti da via Roma fino all’intersezione con via Marconi, su via Trento, dall’intersezione con via Giacomelli fino al Lungomare Carducci, su via Fiume, dall’intersezione con via Giacomelli, fino al Lungomare Carducci. Il doppio senso di marcia per consentire l’uscita dei residenti, la circolazione dei veicoli delle forze dell’ordine e dei titolari di passo carrabile è istituita su via via Fratti, da via Roma fino all’intersezione con via Marconi, su via Trento, dall’intersezione con via Giacomelli fino al Lungomare Carducci, su via Fiume, dall’intersezione con via Giacomelli, fino al Lungomare Carducci. È inoltre temporaneamente vietato l’accesso ai passi carrabili presenti sul viale Italia e via Matteotti tratto ZTL, dalle 12 di oggi fino alle 14 del 27 marzo.