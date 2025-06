Dalla regione “Piazze Aperte 2025”: al via il nuovo percorso formativo contro le mafie promosso da ANCI Toscana 5 giugno 2025

Firenze: Prenderà il via il 18 giugno “Piazze Aperte 2025”, il nuovo ciclo formativo regionale promosso da ANCI Toscana per rafforzare la cultura della legalità e contrastare le infiltrazioni mafiose nelle istituzioni e nella società. Un’iniziativa rivolta a dirigenti, funzionari pubblici, amministratori locali, forze dell’ordine e professionisti che operano quotidianamente nei territori. Il percorso si compone di sei incontri tematici, in programma fino al 10 luglio, in modalità online e in presenza, in collaborazione con Libera, Legambiente e altri esperti del settore. Tra i temi trattati: Intelligenza artificiale e cyber mafie

Bonifiche ambientali e agromafie

Whistleblowing e trasparenza nella pubblica amministrazione

Riciclaggio nelle PA e monitoraggio civico Tra i relatori: Andrea Bigalli (Libera Toscana), Silvia Ciotti (criminologa Eurojust), Fausto Ferruzza (Legambiente Toscana), Enrico Fontana, Flavio Corsinovi (avvocato), Giulio Caselli, Leonardo Ferrante (Libera nazionale) e altri professionisti di rilievo. “Piazze Aperte vuole essere uno spazio di condivisione e valorizzazione delle esperienze più efficaci – spiegano gli organizzatori – per costruire una rete a sostegno delle politiche pubbliche contro le mafie.” L'incontro inaugurale si terrà giovedì 5 giugno alle ore 21:00, in presenza, presso la Sala Consiliare di Terranuova Bracciolini, con possibilità di partecipazione online previa registrazione. Il programma completo e i link per l’iscrizione sono disponibili sul sito di ANCI Toscana. Per informazioni e iscrizioni: www.ancitoscana.it

