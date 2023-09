Piazza Lulli, installata la nuova telecamera di videosorveglianza

Grosseto: Installata la nuova telecamera di video sorveglianza in Piazza Lulli. Il nuovo strumento, che permetterà di visionare l’intera area, controllerà un punto nevralgico della nostra città. Procede dunque l’ampliamento del sistema di video sorveglianza comunale, così come previsto dal “Progetto di evoluzione del Sistema di Videosorveglianza per il biennio 2022-2023” varato lo scorso anno dalla Giunta comunale e cofinanziato con fondi della Regione Toscana.

Grazie al lavoro della Polizia Municipale e alle competenze dei tecnici della società Netspring, ad oggi sono state attivate nuove telecamere nelle frazioni di Stiacciole, Istia, Montepescali e in città in via Aurelia nord, via Aurelia antica e via Alberto Sordi.

Nei prossimi mesi è prevista la messa in opera di tali apparecchi anche in piazza Rosselli, al Parco della Rimembranza e in via Castiglionese. “L’installazione della nuova telecamera in Piazza Lulli potenzia il sistema di videosorveglianza in città, garantendo maggior controllo in un’area più volte soggetta a spiacevoli episodi – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore alla Mobilità e Sicurezza Riccardo Magale – Un deterrente per le azioni di bullismo e vandalismo, ma anche un importante strumento per le indagini delle Forze dell’Ordine a testimonianza di come l’attenzione sulla sicurezza rimanga una priorità dell’Amministrazione Vivarelli Colonna”.