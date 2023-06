Piattaforma IT-Alert per la Toscana, domani il primo test

Grosseto: Domani, mercoledì 28 giugno, intorno alle ore 12:00, verrà avviata la sperimentazione a livello nazionale della piattaforma “ITAlert”, il sistema di allarme pubblico sviluppato dal Sistema Nazionale della Protezione Civile, che ha lo scopo di inviare messaggi sui dispositivi presenti nell’area interessata da una grave emergenza o da un evento catastrofico imminente o in corso, sfruttando la piattaforma di comunicazione “cell-broadcast” dei dispositivi mobili.



Il sistema, attualmente non attivo per i casi reali, verrà progressivamente attivato al termine della fase di sperimentazione e a seguito dell’emanazione delle relative disposizioni operative a scala nazionale solo per alcuni rischi specifici. La prima fase della sperimentazione consisterà esclusivamente nell’invio di un “messaggio di test” con lo scopo di far conoscere il nuovo strumento e di divulgare il relativo sito web in cui, chi vorrà, potrà compilare un questionario utile a migliorare il servizio in futuro. Ovviamente il test sarà anche un prova della piattaforma stessa dal punto di vista tecnologico.

La Regione Toscana sarà la prima, in Italia, a testare il sistema attraverso il coinvolgendo di tutti i cittadini. Nessuna azione sarà richiesta da parte dei destinatari, se non prendere visione del messaggio ed eventualmente compilare il questionario. Tuttavia le attività in corso sul telefono verranno interrotte per alcuni istanti per la presa visione del messaggio. La piattaforma IT-Alert sarà uno strumento nuovo di comunicazione, utile in alcune situazioni specifiche di grave emergenza, ma non sostituirà gli altri canali di informazione tipici del sistema di Protezione civile.

Per maggiori informazioni si prega di visitare il sito web nazionale dedicato www.it-alert.gov.it che verrà costantemente aggiornato. All’interno del canale YouTube indicato sono invece già presenti alcuni video informativi che illustrano nel dettaglio come funziona il sistema, oltre che lo spot ufficiale nazionale.