Piante carnivore: se ne parla alla libreria QB

Grosseto: Alla libreria QB di Grosseto si parla di piante carnivore. Alle 17 di domani, venerdì 21 marzo, Alessandro Ragazzini e Giacomo Prato per gli appuntamenti de “La scienza all’ora del tè” racconteranno il libro “Piante killer. Astuzia e bellezza delle piante carnivore (e come prendersene cura)” di Molly Williams.

Molly Williams ha scritto un libro accessibile a tutti per scegliere e coltivare le piante carnivore più seducenti e stravaganti. Una guida pratica dettagliatissima che, con un approccio divulgativo semplice e uno stile pop, vi svelerà tutti i segreti di questo mondo apparentemente oscuro. Scopriremo che le piante carnivore possono essere suddivise in base al tipo di trappola che utilizzano per procacciarsi il pranzo – alcune trappole si muovono per catturare la preda, altre si limitano ad aspettare che un povero insetto rimanga imprigionato –, che possono risucchiare le proprie vittime come dei piccoli aspirapolvere e che non hanno bisogno di hamburger per sopravvivere.

Che siate coltivatori di carnivore alle prime armi o di lungo corso, sono molti i trucchi del mestiere che potrete imparare. C’è però una cosa da mettere subito in chiaro: le piante predatrici non cercheranno mai di mangiarvi, sono solite catturare insetti e animaletti davvero piccoli, come cuccioli di salamandra, e potrete stare tranquilli: nessun essere umano è mai stato divorato.

Ingresso libero.