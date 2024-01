Piano triennale delle opere pubbliche: a Orbetello previsti oltre 6 milioni di investimenti

Berardi: «Il Piano Triennale dei Lavori Pubblici rappresenta un segno tangibile di progresso e sviluppo della nostra comunità»



Orbetello: La giunta municipale del Comune di Orbetello ha approvato il piano triennale delle opere pubbliche che prevede oltre 6 milioni di investimento nei prossimi tre anni per lavori che interesseranno tutto il territorio comunale.

«Alcune opere importanti sono già in fase di realizzazione– spiega il consigliere delegato ai lavori pubblici, Roberto Berardi – sono partiti i lavori per la realizzazione dell'asilo nido di Orbetello Scalo, è in allestimento il cantiere della ciclopista tirrenica, la costruzione della scuola di Albinia sta andando avanti e la riqualificazione delle Porte è in corso e, salvo imprevisti, dovrebbe concludersi entro Pasqua».

Nel corso dell'anno andranno a bando altre opere tra cui il completamento del sistema fognario di Giannella, per cui saranno investiti 170mila euro, 250 mila euro saranno destinati alla riqualificazione dell'Auditorium comunale Giovanni Paolo II° e 130mila euro alla realizzazione di sistemi di ricovero per i mezzi di soccorso della Misericordia di Albinia.

Due saranno gli investimenti più consistenti a partire dal milione e 300mila euro destinato alla realizzazione di servizi a supporto del porto di Talamone, a cui si sommeranno gli 815mila euro previsti per la riqualificazione dell'area verde intorno alla Rocca di Talamone. Per altri due interventi, invece, è prevista una revisione del progetto e relativa pianificazione del bando: i lavori di manutenzione straordinaria della scuola elementare di Neghelli e il completamento dell'urbanizzazione nella zona artigianale delle Topaie, interventi che, complessivamente, superano i 900mila euro di investimento.

«Il Piano Triennale dei Lavori Pubblici – sottolinea Berardi - rappresenta un segno tangibile di progresso e sviluppo della nostra comunità. Non solo le opere pubbliche migliorano le nostre infrastrutture, ma creano anche nuove opportunità di lavoro per tanti cittadini. Spesso siamo abituati a lamentarci dei cantieri stradali o delle opere in corso, ma oggi voglio invitarvi a guardare il lato migliore di questa situazione».

«Ogni volta che vediamo un cantiere - conclude il delegato alle opere pubbliche - dobbiamo ricordarci che dietro a quel progetto ci sono tante persone che lavorano sodo per migliorare il nostro territorio. Questi lavoratori dedicano il loro tempo ed energia per rendere i nostri spazi pubblici più sicuri, efficienti e belli. Inoltre, i lavori pubblici ci offrono la possibilità di vivere in un ambiente migliore. Strade e scuole più sicure, nuovi parchi e spazi verdi e infrastrutture moderne: tutto ciò contribuisce a creare una comunità più accogliente e vivibile per tutti noi».