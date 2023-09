Piano Grandi Strade: in arrivo 1milione e 700mila euro. Nostro video esclusivo

Nostro video esclusivo

Grosseto: Circa trenta gli interventi di manutenzione stradale che intesi sia in senso integrale, sia parziale, saranno realizzati nei prossimi mesi. Un investimento da un milione e 700 mila euro. Continua così l’impegno dell’Amministrazione comunale per riqualificare e rendere più sicure le vie cittadine.

“Rendiamo ancora una volta onore alla promessa fatta ai grossetani nel 2016, quando prendemmo in mano una situazione manutentiva molto complicata – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Ginanneschi – La mole degli interventi fatti e quelli programmati era ed è enorme. Dobbiamo fare ancora molto, ma non possiamo dimenticare la situazione da cui partivamo. Abbiamo investito oltre un milione di euro nelle nostre frazioni balneari di Marina e Principina a Mare, più di quanto non avessimo fatto durante il primo mandato amministrativo e moltissimo in città, per una ricaduta complessiva stimata di oltre 100 milioni di euro tra investimenti pubblici e privati”.





Ad essere interessate nei prossimi mesi saranno:

- Via Cairoli

- Via Vinzaglio

- Corso Carducci (ripresa sampietrini)

- Via Mazzini (marciapiede ad altezza salita Eden)

- Via dei Lavatoi

- Via Fossombroni

- Via Porciatti

- Via Saturnia

- Largo Manetti

- Via Zanardelli

- Via Bengasi

- Via Cesare Battisti

- Via Giusti (parte)

- Via Canova

- Via Di Vittorio

- Via Bonghi (lato Palazzo Cosimini)

- Via Manetti (davanti Consorzio Bonifica e fronte ex Ford x radici)

- Rotatoria Via Mascagni - Via Scansanese

- Rotatoria Via Liri incrocio Via Adda

- Piazza Albegna

- Viale Ombrone (parte)

- Rotatoria Piazza Volturno

- Via della Pace (parte)

- Rotatoria Via Telamonio Via Giulio Cesare

- Via Telamonio (parte)

- Rotatoria Via Telamonio (incrocio con Via Michelangelo)

- Via Aurelia Sud (parte)

- Via dell'Aragosta

- Via Giannutri (parte)

- Via del Maestrale

- Interventi di ABA per realizzazione discese e ripristino manto marciapiedi in varie parti di città

Tutti gli interventi, nel complesso, ammontano ad oltre 1.700.000.

A ciò si aggiunga gli oltre 2 milioni di euro di progettualità Pinqua, destinati alla realizzazione della futura greenway urbana, alla demolizione del fabbricato di via Saffi e alla riqualificazione delle Mura Medicee.

Occorre a riguardo precisare che, stante l’ormai prossimo avvio dei lavori di demolizione del fabbricato comunale di via Saffi, il cronoprogramma degli interventi di riqualificazione viaria della zona circostante sarà calibrato sulla base dei diversi stati di avanzamento dei lavori stessi. Ciò significa che la movimentazione dei mezzi pesanti per un’area di cantiere così importante per il centro storico necessita di una programmazione degli interventi di manutenzione stradale successiva alla conclusione degli interventi edili del Pinqua.

Grande soddisfazione è stata manifestata anche da parte dell’assessore al Bilancio Simona Rusconi: “Un plauso agli uffici Lavori Pubblici e a quelli del Bilancio che insieme hanno definito una lista rappresentativa delle esigenze della cittadinanza, verificando lo stato in cui vertevano le strade del territorio comunale. Insieme abbiamo fatto un grande lavoro di reperimento delle risorse, con l’applicazione dell’avanzo di bilancio 2022 , riuscendo a far fronte agli impegni dichiarati ed assunti”.