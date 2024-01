Piano di sviluppo e coesione del Governo Meloni: quasi 2 milioni di euro a Grosseto

Grosseto: Polo manifatturiero di via Genova, arrivano i fondi dal Piano di Sviluppo e Coesione del Governo Meloni: la giunta della Regione Toscana ha infatti approvato la richiesta di finanziamento avanzata dal Comune di Grosseto. Si tratta di un milione e 300 mila euro. Tutto nasce dal masterplan "Area punto zero" presentato all'Amministrazione comunale da Confindustria Toscana Sud nel 2022. Una solida idea cui l'Ente ha voluto dare concretezza avviando la fase di progettazione. Un passaggio, realizzato prontamente dagli uffici, che ha reso possibile giungere a questo prezioso risultato.



All'interno dell'atto regionale è rientrato anche l'adeguamento sismico e antincendio della scuola di via Mazzini, nel cuore della città, per un importo pari a 620mila euro: anch'esso richiesto dal Municipio. “Sono – commenta il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna - estremamente soddisfatto del lavoro svolto e dalla positiva conclusione di questi due percorsi. Con l'intervento in via Genova andiamo a riqualificare un'area della città che vede la presenza di molte tra le più significative aziende del territorio: lì sorgerà un vero e proprio polo dell'eccellenza manifatturiera di cui andremo orgogliosi. Quanto ai lavori di via Mazzini posso dire che sono entusiasta: da tempo volevamo migliorare la qualità di quel plesso scolastico. Voglio ringraziare gli uffici che hanno lavorato sodo, al pari dei miei assessori Fabrizio Rossi e Riccardo Ginanneschi e del capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Francesco Torselli: tutti hanno profuso un forte impegno che è stato ben ripagato dai fatti”.





Soddisfazione anche da parte dell'assessore ai Lavori pubblici, Riccardo Ginanneschi: “Voglio spendere una parola per l'operato dei tecnici dell'ufficio Lavori pubblici. Con le progettazioni predisposte ci siamo fatti trovare pronti riguardo a via Genova con uno studio di fattibilità già approvato e un esecutivo in fase di strutturazione finale, che ci hanno permesso di essere tempestivi e cogliere quest'opportunità: il 2025 sarà l'anno dei lavori. Sarà sistemata tutta la viabilità così da rendere la zona impeccabile. Stesso discorso per la scuola di via Mazzini, dove il Comune conferma un importante impegno nella valorizzazione degli edifici pubblici avviato da questa giunta con importanti interventi che culmineranno entro la fine del prossimo triennio con tutto quel che c'è in cantiere grazie al Pnrr e al Pinqua”.





Su via Genova ha lavorato, fin da subito, anche l'assessore all'Urbanistica Onorevole Fabrizio Rossi. “Ho seguito – spiega - fin dai suoi esordi questo percorso molto complesso e molto importante per giungere ai fondi erogati dal Governo Meloni. L'ho fatto anche in qualità di deputato, curando passo passo l'iter che ha portato a questa positiva risoluzione con i fondi governativi che giungono, finalmente, nel capoluogo tramite la Regione. Il polo manifatturiero porterà vantaggi enormi alla nostra città e renderà possibile l'ulteriore crescita delle già sostanziose imprese che lì sono dislocate. Al pari di questo, sarà un piacere poter finalmente vantare, in centro storico, un plesso scolastico adeguato ai migliori standard di sicurezza. Direi che queste due iniziative dimostrano ancora una volta la bontà del lavoro di squadra di quest'Amministrazione”.