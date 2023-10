"Piano di Salvataggio", fondamentale nella gestione della sicurezza dei bagnanti

Grosseto: Con la chiusura della stagione balneare e del relativo Piano di Salvataggio sviluppatosi presso il litorale di Marina di Grosseto e di Principina a Mare, la sorveglianza costante e gli interventi pronti e tempestivi sono stati importantissimi per garantire la sicurezza dei bagnanti.

Grazie alla professionalità e prontezza, gli assistenti bagnanti della BALNEARI DELLA MAREMMA GROSSETANA, sono riusciti a gestire tutte le situazioni dal salvataggio in mare, e lungo l’arenile, allo smarrimento di anziani e giovanissimi lungo il litorale, al recupero di gonfiabili trascinati verso il mare aperto, ad informazioni sui comportamenti corretti da effettuarsi in spiaggia in base alle normative vigenti.

Nel corso dell’estate si sono svolte nel tratto di Marina di Grosseto, le esercitazioni di recupero e un intervento simulato con l’uso del defibrillatore, grazie alla collaborazione con la Delegazione di spiaggia di Marina di Grosseto alla presenza del Comandante Giuseppe Romiti, alla fiduciaria della FIN di Grosseto Silvia Madioni e dei volontari dell’Humanitas.

La chat e le radio di ordinanza del Piano di Salvataggio dei bagnini della BMG hanno permesso di recuperare bambini e anziani dispersi lungo la battigia nel giro massimo di 4 minuti, e di intervenire nei vari recuperi, svolgendo un lavoro di squadra fondamentale.

Il servizio sviluppatosi lungo la costa, ha interessato, sia la spiaggia libera sia la spiaggia in concessione, senza nessuna distinzione, tramite gli assistenti bagnanti assunti dalla BALNEARI DELLA MAREMMA GROSSETANA, la società degli stabilimenti balneari, che ha proprie spese ha contribuito in toto al pagamento dei bagnini per tutto l’arco della stagione balneare dal 15 Giugno al 15 Settembre.

Nel corso della stagione si sono registrati per la zona di Marina di Grosseto 35 interventi da parte degli assistenti bagnanti dipendenti della Balneari della Maremma Grossetana.

Per la zona di Principina a Mare 1 intervento da parte dei dipendenti degli stabilimenti balneari aderenti alla BMG.

Il tutto grazie alla collaborazione istaurata nel corso degli anni con la Delegazione di spiaggia di Marina di Grosseto, l’Amministrazione Comunale, La Fin, i volontari dell’Humanitas, gli stabilimenti balneari sotto elencati aderenti alla Balneari Della Maremma Grossetana e al relativo piano di salvataggio.

Stabilimenti Balneari

Le marze, fiumara, D.L.F., tre stelle, moby dick, cral asl, la lanterna, giglio, miramare, rosmarina, esercito, vigili del fuoco, A.M., polizia, lido, sirena, pineta, faro, oscar, mio e tuo, paperino, capri, stella, poste, moderno, gondoletta, vela, nettuno, ricci di mare, gabry, rotonda, raffaello, vacanze, gabbiano azzurro, bertini, tropical, bussola, dolce vita, kursaal, granduca, medusa, grifomare, le nazioni, lido oasi.