Piano di prevenzione la giunta aggiunge azioni su incidenti stradali di minori

Firenze: Come ridurre gli incidenti stradali che coinvolgono i minori e i giovani? Per quanto riguarda i ciclisti, dove uno su quattro ha tra quattordici e ventiquattro anni, utilizzando il casco o abiti catarifrangenti, ad esempio. Quasi sette su dieci, in una indagine del 2018, non lo facevano. In moto invece i rischi si potrebbero ridurre sensibilmente convincendo tutti a non usare il cellulare: nel 2018 lo faceva il 28,5 per cento, rispetto al 15 per cento di due anni prima. Più di due motociclisti su dieci hanno meno di ventiquattro anni.



Consigli ed azioni sono contenute in un documento con cui la Regione Toscana ha di recente integrato il piano regionale della prevenzione 2020-2025. Ci sono anche indicazioni per ridurre il rischio sulle quattro ruote, dove le tre priorità sono il corretto utilizzato dei seggiolini per i bambini, il non mettersi alla guida dopo aver bevuto e l’uso delle cinture di sicurezza sui sedili posteriori.

Se sui seggiolini per i bambini è cresciuta la conoscenza delle norme (nell’indagine del 2018 ha risposto correttamente il 63,5 per cento), sui rischi legati all’alcol rimangono parecchie ombre: per il 20,4 per cento è pericoloso ma pensano che dipenda dalla quantità e dalla capacità personale di reggere gli alcolici. Anche sull’uso delle cinture sui sedili posteriori rimane parecchia strada da fare: solo un passeggero su due dichiarava, nel 2018, di indossarle, rispetto al 93 per cento di chi sale invece sul sedile anteriore.

foto di repertorio