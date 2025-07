Attualità Piano di azione sistema integrato 0-6 anni: dal Primo luglio via al bando per i contributi statali 1 luglio 2025

Grosseto: Risorse ministeriali Piano di azione sistema integrato 0-6 anni. Contributo statale Miur a parziale rimborso delle spese sostenute per la frequenza di una scuola dell'infanzia paritaria comunale e/o privata – periodo settembre 2024/giugno 2025. Si informano gli utenti i cui figli hanno frequentato nel periodo settembre 2024/giugno 2025 una scuola dell'infanzia paritaria comunale e/o privata che, a partire dal Primo luglio 2025 e fino al giorno 31 luglio 2025, è aperto il bando per richiedere i contributi statali (Miur) per il rimborso parziale delle rette mensili di frequenza. I soggetti interessati dovranno presentare domanda entro i termini suddetti in modalità online alla seguente pagina web: https://servizi-online.comune.grosseto.it/inmiur25/gestdomande/. Per informazioni è possibile consultare l’avviso sul sito istituzionale del comune di Grosseto alla sezione https://www.comune.grosseto.it/amministrazione/unita_organizzativa/ufficio-scuole-dellinfanzia-e-nidi-comunali/. È anche possibile telefonare ai seguenti numeri: 0564/488779; 0564/488786; 0564/488778.

