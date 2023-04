Pianeta Pelle, il progetto che diffonde la cultura alla prevenzione

Grosseto: La prevenzione delle malattie della pelle è un tema di delicata importanza e merita di essere affrontato con la massima attenzione. Per questo motivo, l’Amministrazione comunale di Grosseto ha deciso di collaborare con la Lega Italiana Lotta Tumori (LILT) Sezione Provinciale di Grosseto per realizzare il progetto “Pianeta Pelle”, nato per diffondere la cultura alla prevenzione.



Gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado incontreranno il dermatologo dr. Roberto Cavagna, a cui potranno porre eventuali domande, per riflettere sull' importanza della prevenzione primaria.

“Il progetto “Pianeta Pelle” vuole sensibilizzare i giovani alla prevenzione e alla cura della pelle. Un aspetto fondamentale per la salute dell’individuo – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore all'Istruzione Angela Amante – Ringraziamo il presidente della LILT di Grosseto, Pier Carlo Pennacchini, il direttore Renzo Giannoni e il dottor Roberto Cavagna per essersi dimostrati disponibili e collaborativi nella realizzazione del progetto. Come Amministrazione comunale siamo fermamente convinti che solo attraverso la conoscenza e la corretta informazione si possano prevenire malattie di questo tipo, quindi, il benessere della comunità”.