Pi Greco Day 2025: La Matematica si Fa Festa alla Bugiani di Follonica!

Entusiasmo e sana competizione per gli studenti che hanno partecipato alla sfida online promossa dal Ministero per avvicinare i giovani al mondo dei numeri.

Follonica: L'evento del Pi Greco Day è promosso dal Ministero dell’Istruzione con il contributo scientifico del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute dell’Università di Torino, per celebrare la giornata del pi greco con la finalità di avvicinare tutti i giovani alla matematica e con lo scopo di comunicare l’impegno del ministero e delle scuole per l’apprendimento della matematica e delle discipline scientifiche.

Il Pi Greco (π) è una costante matematica fondamentale, definita come il rapporto tra la circonferenza di un cerchio e il suo diametro. Il suo valore approssimato è 3,14159, ma è un numero irrazionale, il che significa che ha infinite cifre decimali senza una sequenza periodica. Utilizzato in numerosi ambiti della matematica, della fisica e dell'ingegneria, il π è essenziale per il calcolo di aree e volumi di figure circolari e sferiche. Ogni anno, il 14 marzo viene celebrato il Pi Day, una giornata dedicata a questa straordinaria costante. L’evento in Presenza e’ organizzato dall’Universita di Torino il giorno stesso dell’avvio della gara .

Ogni scuola si organizza in modo autonomo per far svolgere agli studenti e alle studentesse l’attività online di risoluzione di quiz. L’accesso può avvenire attraverso qualsiasi dispositivo con connessione internet. Gli alunni hanno utilizzato l’aula informatica dell’Istituto con 23 postazioni. Gli studenti e le studentesse hanno potuto risolvere i 10 quesiti previsti per la scuola secondaria di primo grado.

L’accesso al quiz è stato possibile nel giorno 14 marzo 2025 tramite la piattaforma dedicata all’evento https://www.piday.it.

La gara, iniziata alle ore 9 è proseguita per tutta la giornata. La gara si è chiusa alle ore 18 di martedí 18 marzo 2025.

Hanno potuto partecipare alla gara tutti gli studenti e tutte le studentesse della scuola. Per poter essere riconosciuti come partecipanti della scuola di appartenenza è stato necessario inserire all’inizio del quiz il codice che era stato comunicato in seguito all'iscrizione.

Durante il quiz sono state registrate le risposte e l'orario di consegna del quiz.

in base alla correttezza delle risposte e al tempo impiegato, in formato digitale, sono state assegnate 5 medaglie d’oro, 10 d’argento e 20 di bronzo alle prime scuole classificate. Una sana competizione su quiz di logica matematica alla quale molti degli studenti e studentesse della scuola secondaria di primo grado Bugiani hanno partecipato con entusiasmo. cercando di dare il meglio di sé. Questi gli obiettivi perseguiti dalla Scuola secondaria di primo grado nella scelta educativo-didattica della partecipazione:

Avvicinare alla matematica in modo ludico e creativo

Le attività proposte durante il Pi Greco Day, come quiz, giochi, laboratori e sfide di memorizzazione delle cifre di π, mirano a rendere la matematica più accessibile e divertente, stimolando la curiosità e l'interesse degli studenti .

Favorire l’apprendimento collaborativo

Le attività sono spesso organizzate in gruppi, promuovendo l'apprendimento cooperativo. Questo approccio incoraggia la collaborazione tra pari, lo sviluppo di abilità sociali e il rispetto reciproco, elementi fondamentali per un apprendimento efficace .

Sviluppare il pensiero logico e critico

Le sfide matematiche proposte richiedono agli studenti di applicare il ragionamento logico e il problem solving, competenze chiave per affrontare situazioni complesse sia in ambito scolastico che nella vita quotidiana .

Valorizzare l’impegno e la partecipazione attiva

Partecipare a eventi come il Pi Greco Day permette agli studenti di mettersi in gioco, di confrontarsi con i propri pari e di ricevere riconoscimenti per il proprio impegno, aumentando la motivazione e l'autostima .

Promuovere l’interdisciplinarità

Le attività del Pi Greco Day spesso integrano diverse discipline, come arte, musica e storia, mostrando come la matematica sia interconnessa con vari ambiti del sapere e della cultura .

In sintesi, la partecipazione alla gara del Pi Greco Day rappresenta un'opportunità per gli studenti di vivere la matematica in modo dinamico e stimolante, favorendo lo sviluppo di competenze cognitive, sociali e personali in un contesto educativo positivo e inclusivo.

E’ con soddisfazione che è stato ricevuto l’attestato per la partecipazione esposto nella propria scuola.