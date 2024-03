Phil Bauhaus vince la terza tappa della Tirreno-Adriatico

Gualdo Tadino: Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) ha vinto la Volterra-Gualdo Tadino di 225 km, terza tappa della Tirreno-Adriatico Crédit Agricole. Jonathan Milan (Lidl-Trek) e Kévin Vaquelin (Arkea-B&B Hotels) si sono piazzati rispettivamente al secondo e terzo posto. Juan Ayuso (UAE Team Emirates) è ancora in Maglia Azzurra di leader della Classifica Generale.

ORDINE D'ARRIVO PROVVISORIO

1 - Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) - 225 km in 5h25'51" alla media di 41.430 km/h 2 - Jonathan Milan (Lidl-Trek) s.t. 3 - Kévin Vaquelin (Arkea-B&B Hotels) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 - Juan Ayuso (UAE Team Emirates) 2 - Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) a 1" 3 - Jonathan Milan (Lidl-Trek) a 6"

DICHIARAZIONI: Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore di tappa Phil Bauhaus ha dichiarato: "Onestamente pensavo che la tappa di oggi fosse troppo dura per me, ma la squadra ha creduto in me e mi ha motivato fin da ieri, portandomi in una posizione perfetta all'ultimo km. Ero molto concentrato e ce l'ho fatta. Mi piacerebbe vincere anche l'ultima tappa, domenica, come due anni fa, ma devo essere realista, sarà molto difficile perchè il livello dei velocisti è molto alto qui".