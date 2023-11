PGR TEAM 90, bella vittoria casalinga nel campionato di promozione

Grosseto: Bella vittoria domenica sera, tra le mura amiche del PalAustria, nella settima di campionato. I ragazzi di coach Manganelli hanno battuto 83 a 73 l'Olimpia Legnaia. La squadra parte con un primo quarto equilibrato e ben 25pt a referto, il secondo quarto qualche incertezza di troppo in difesa, ma fortunatamente senza danni e si arriva alla pausa lunga con il vantaggio dei grossetani 44 a 38. Al rientro dagli spogliatoi l'Olimpia tenta di sorprendere i padroni di casa con pressing tutto campo e per qualche minuto si fanno sotto, ma sul finire della gara Franzese e compagni restano concentrati e selezionano bene le scelte nel gioco.



Una Maremma amara per i fiorentini davanti al folto pubblico di Grosseto con Barabesi e Tinti in costante crescita e Pietro con Francesco Conti in ottimo periodo di forma.

Prossimo turno sempre al PalaAustria il 3 dicembre alle 18.30 contro l'ostica San Miniato.

Parziali 25/20 - 19/18- 15/17- 24 /18

Conti P 3, Barabesi 10, Franzese 16, Tinti 3, Ciacci, Bambini 11, Terrosi 14, Erman, Conti F 20, Zucchini 4, Perfetti, Casanova 2